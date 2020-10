보성군, 적극 행정 공무원 추천…군 홈페이지 내 코너 운영

[보성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 보성군은 군민들이 직접 적극 행정 공무원과 정책을 추천할 수 있는 온라인 국민 추천 창구를 운영한다고 21일 밝혔다.

이를 위해 군은 지난 3월부터 홈페이지 내 적극 행정 코너를 개설해 적극 행정에 대한 군민들의 이해도를 높이고, 군민이 직접 적극 행정을 실행한 공무원과 우수사례 등을 추천할 수 있도록 온라인 추천 창구를 운영하고 있다.

적극 행정 공무원 추천은 군민이라면 누구나 군 홈페이지 참여 민원 하단에 있는 적극 행정 코너에서 추천 서식을 내려받아 작성 후 홈페이지에 게시하거나 총무과 담당자에게 이메일로 전송하면 된다.

보성군은 지난 8월 상반기 적극 행정 우수사례 및 공무원을 선발해 포상했으며, 하반기 적극 행정 우수사례 경진대회는 2021년 2월 개최할 예정이다. 온라인 군민 추천 사항은 하반기 경진대회부터 반영된다.

특히, 올해는 적극 행정 정착과 군민 체감도 향상을 목표로 실행계획을 추진하고 있으며 분기별 점검을 통해 이행현황을 집중 관리하고 있다. 또한, 적극 행정에 대한 명확한 이해를 돕고자 전 직원을 대상으로 직장 교육도 추진할 계획이다.

군 관계자는 “급변하는 행정환경에서 필요한 것은 업무에 임하는 적극적인 자세이며, 이를 기본으로 관련 제도 정비, 인식 개선 등에 집중해 나갈 계획”이라고 말했다.

