SH공사, 투명한 설계공모 심사 문화 구축 앞장선다

[아시아경제 임온유 기자] 서울주택도시공사(SH공사)가 혁신적 디자인의 공공주택 공급을 위해 올바른 설계공모 심사문화 정립에 나선다.

SH공사는 지난해 건축설계공모 전 과정을 실시간 공개한 데 이어 올해 종이 없는 디지털 심사환경을 구축해 참여 건축가들의 부담을 덜고, 공정하고 투명한 설계공모 심사문화를 지속 확산해 나가겠다고 21일 밝혔다.

SH공사는 추정설계비 1억원 이상인 모든 설계공모 대상 사업에 대하여 심사 전 과정을 공사 페이스북에 실시간으로 공개하기 위해 지난해 9월 공사 건축설계공모 운영기준을 수립했다. 이어 ‘마곡 공공형 지식산업센터 및 건설형 도전숙 복합개발사업 설계공모 심사’를 시작으로 최근 ‘강일 서울 컴팩트시티 국제설계공모’ 까지 이를 실천해 왔다.

특히 강일 서울 컴팩트시티 국제설계공모 심사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 외국 심사위원의 출입국이 제한되는 어려운 환경 속에서 비대면 화상회의 방식으로 진행하고 그 과정을 유튜브로 생중계하는 등 성공적으로 마무리함으로써, 실시간 비대면 디지털 심사환경 조성의 발판을 마련하는 계기가 됐다.

SH공사는 앞으로 실시간 비대면 디지털 심사를 모든 설계공모대상 사업에 전면 적용하기 위해 공사 디지털공모 심사지침을 마련하고 내년 상반기 공사 사옥 내에 디지털 심사환경을 구축해 전면 실시할 예정이다.

김세용 SH공사 사장은 “공사는 지난해 설계공모 심사 전 과정을 SNS로 생중계해 공정하고 투명한 설계공모 심사문화 조성에 앞장섰다”며 “이어 실시간 비대면 디지털 심사환경 조성으로 심사도서 제작 등 각종 비용을 절감하고 건축가들의 참여를 활성화할 것으로 기대한다"고 말했다.

