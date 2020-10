현대차 정몽구재단, 코로나19 의료진 위한 '온드림 숲 속 힐링교실' 진행

코로나19 워리어 대상…1000명 추가 참여

[아시아경제 김지희 기자] 현대차 정몽구 재단은 지난 19일부터 20일까지 국립청도숲체원에서 ‘신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 워리어 대상 온드림 숲 속 힐링교실’ 1회차를 진행했다고 21일 밝혔다.

한국산림복지진흥원과 함께하는 이번 행사는 코로나19 방역에 앞장선 의료진, 공무원, 자원봉사자가 대상이다. 코로나19 상황 속 방역의 최전방에서 일한 ‘코로나19 워리어’ 에게 산림치유를 통한 힐링과 재충전을 지원해 지속적인 코로나19 극복 참여를 응원하고자 특별 기획됐다.

온드림 숲 속 힐링교실은 2014년부터 재단과 진흥원이 협력해 보호대상아동 및 취약계층을 대상으로 운영하는 프로그램이다. 6년간 매년 약 3000명이 참여했는데 올해는 코로나19 워리어 대상 프로그램으로 1000명이 추가 참여한다. 코로나19 워리어 대상 프로그램은 이달 19일부터 11월 말까지 총 25회차로 전국 산림치유원과 숲체원에서 진행된다.

1회차 프로그램은 국립청도숲체원에서 대한적십자사 직원 및 가족 40명을 대상으로 1박2일간 진행됐다. 숲 재료를 활용한 도마만들기 프로그램, 숲 속 해먹체험을 통해 자연과 함께하는 마음명상 및 휴식시간이 마련됐다. 또 숲 속 현악 3중주 연주회도 열렸다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr