추미애 “대검이 국민 기망. 윤 총장 사과했어야”… 페이스북 통해 직격탄

김봉현 전 회장 조사 과정 지적하며 “대검이 국민 기망”

[아시아경제 최석진 기자] 추미애 법무부 장관이 21일 자신의 페이스북을 통해 최근 ‘검사 로비’ 의혹을 폭로한 김봉현 전 스타모빌리티 회장(46·구속기소)에 대한 검찰 조사 과정을 문제삼으며 윤석열 검찰총장에게 직격탄을 날렸다.

대검찰청에 대한 국정감사를 하루 앞두고 올린 글에서 추 장관은 “국민을 기망한 대검”, “검찰총장은 화부터 내기 전에 성찰과 사과를 먼저 말했어야”라는 등 노골적인 표현을 사용해 윤 총장을 저격했다.

이날 오전 8시10분께 페이스북에 올린 글에서 추 장관은 “‘검찰개혁’에 단 한번이라도 진심이었으면 하고 바랐다”며 “그러나 그런 기대와 믿음이 무너져 참으로 실망이 크다”고 말문을 열었다.

그는 “죄수를 검사실로 불러 회유와 압박으로 별건수사를 만들어내고 수사상황을 언론에 유출하여 피의사실을 공표해 재판을 받기도 전에 유죄를 만들어 온 것이 부당한 수사관행이었다며 대검은 인정하고 반성한다고 했다”며 지난 6월 대검이 법무부와 함께 ‘인권중심수사 TF’를 만들고 법무부와 대검이 공동으로 ‘인권수사제도개선 TF’를 발족한 사실을 언급했다.

추 장관은 “그리고 지난 9월 21일 수용자를 별건수사목적으로 반복소환하는데 일정한 제약을 가하고 범죄정보수집목적으로 소환하는 것을 원칙적으로 금지하겠다는 발표까지 마쳤다”며 “그런데 김봉현에 대해 그가 구속된 4월 23일 이후 석달 사이에 무려 66회나 불러서 여권 정치인에 대해 캐묻고 회유하는 조사를 반복했다고 한다”고 적었다.

이어 “여권정치인들에 대한 피의사실도 언론을 통해 마구 흘러나왔다. 반면 야권 정치인과 검사들에 대한 향응제공 진술이 있었으나 지검장의 대면보고에 그쳤고 그 누구도 알지 못하게 했다”며 “법무부와 대검 반부패수사부에는 보고조차 이뤄지지 않았던 것”이라고 지적했다.

추 장관은 “결국 부당한 수사관행을 근절하겠다고 한 순간에도 수용자를 이용하여 열심히 범죄정보를 수집하고 있었던 것”이라며 “이제 콩으로 메주를 쑨다고 해도 곧이 들을 국민이 없을 지경에 이르렀다”고 강조했다.

그는 “지휘 감독자인 장관으로서 작금의 사태에 대하여 국민께 참으로 죄송하다는 말씀을 드린다”고 사과했다.

추 장관은 야당과 언론 또 윤 총장에 대한 불만을 여과 없이 드러냈다.

그는 “야당과 언론은 ‘사기꾼의 편지 한통으로 장관이 검찰총장에 대한 지휘권을 발동했다’라고 맹목적 비난을 하기 전에 국민을 기망한 대검을 먼저 저격해야 한다”며 “‘중상모략’이라고 검찰총장은 화부터 내기 전에 알았든 몰랐든 지휘관으로서 성찰과 사과를 먼저 말했어야 한다. 유감이다”고 적으며 글을 마무리했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr