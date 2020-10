서울교통공사-KSTI, 지하철역 인근에 공유킥보드 충전거치대 운영

전동킥보드 노상주차?무단방치 해결 … 지하철 연계이용시 요금 할인도

[아시아경제 조인경 기자] 서울교통공사가 지하철역 인근에 노상 주차하거나 무단방치된 공유 킥보드로 인한 안전 문제 등을 해결하기 위해 모빌리티 소프트웨어 개발업체 케이에스티인텔리전스(KSTI)와 업무협약(MOU)를 체결했다고 21일 밝혔다.

협약에 따라 공사는 지하철역 출입구 인근 부지 등 인프라를 제공하고 인허가를 위한 관계기관 협의 및 제도 개선에 나서며, KSTI는 이 공간에 공유 전동 킥보드용 충전 거치대와 헬멧 대여소 등 기타 부대시설을 설치한 후 이를 맡아 운영하게 된다.

양측은 이를 통해 지하철역 인근에 무질서하게 주차?방치돼 있던 공유 킥보드를 거치대에 두고 안전하게 관리할 수 있을 것으로 보고 있다. 시범 사업을 통해 내년 중 역사 1~5곳에 거치대를 설치하고, 긍정적인 효과가 확인될 경우 이를 본 사업으로 발전시켜 그 규모를 확대한다는 계획이다.

지하철과 공유 킥보드의 이용 연계성을 높이는 방안도 마련한다. 공사와 KSTI는 앱 하나로 여러 업체의 공유 킥보드를 예약?결제하고 최적 이동경로를 확인하는 등 다양한 기능을 지닌 전문 플랫폼과 앱 서비스를 선보일 예정이다. 앱을 통한 지하철-공유 킥보드 연계이용권을 개발하고, 연계이용 시 킥보드 요금 할인도 추진한다.

지난 8월 말 기준으로 서울에서는 공유 킥보드업체 16곳이 약 3만6000여대의 전동 킥보드를 도입·운영하고 있다. 오는 12월 개정 예정인 도로교통법에 따라 앞으로 13세 이상은 누구나 면허 없이 전동 킥보드를 이용하고, 자전거 전용도로에서도 주행할 수 있게 된다.

김상범 서울교통공사 사장은 "KSTI의 안정적인 거치대 및 편의시설 운영을 통해 역사 근처에 무분별하게 방치돼 있던 공유 킥보드가 깔끔히 정리되고 안전과 편의성이 향상될 것"이라며 "지하철과 공유 킥보드의 연계가 지하철을 포함한 대중교통 이용 활성화에도 기여하길 바란다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr