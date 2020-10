[아시아경제 김봉주 기자] 코미디언 홍현희 남편 제이쓴이 다이어트 근황을 전했다.

제이쓴은 20일 인스타그램에 "인생 최대치 몸무게 79.8에서 겁나 빼는 중. 72kg까지 2kg 남았다"라고 적었다.

함께 공개된 사진에는 제이쓴이 체중계 위에 올라가 74.2kg 몸무게가 찍힌 것을 인증한 모습이 담겼다.

생애 첫 다이어트임을 밝힌 제이쓴은 "양보와 배려는 탄수화물로부터 나옴. 빵 먹고 싶다"라는 해시태그로 다이어트 고충을 토로했다.

아내인 홍현희도 최근 "현희야 살이 너무 빠졌다. 말라서 위태로워 보여"라고 걱정하는 김원희에게 "선배님처럼 얼굴 소멸될 때까지 열심히 뺄 거예요"라고 다이어트 의지를 드러낸 바 있다.

그런 만큼 함께 다이어트 중인 부부의 모습에 많은 이들이 응원하고 있다.

한편, 홍현희와 제이쓴은 2018년 10월 결혼식을 올렸다.

