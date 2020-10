[2020국감]"지난해 20대 한 남성 3062번 의료기관 방문"…건보 부담 20배

신현영 "건강염려증·의료쇼핑 등 불필요한 의료 이용 사례 조사해야"

[아시아경제 서소정 기자] 21세 한 남성이 지난해 총 3062번 의료기관을 방문, 국민건강보험공단이 부담한 비용이 3243만원에 달하는 것으로 나타났다.

20일 국회 보건복지위원회 소속 신현영 더불어민주당 의원이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 '2019년 다빈도 외래 이용 현황'에 따르면 지난해 병원을 가장 많이 이용한 사람은 21세 남성으로 3062번 의료기관을 방문했다.

이 남성은 입원 진료 없이 지난 한 해 동안 3008번 한의원에서 진료를 받는 등 총 3062번에 걸쳐 18개의 한의원과 의원을 이용했다. 이 남성이 납입한 보험료는 151만원에 불과했지만 공단이 부담한 비용은 20배가 넘는 3243만원이었다.

또 지난해 의료 기관 외래 진료일수 상위 10명 중 7명은 20대 이하였고, 30대 1명, 40대 2명으로 대부분 젊은층이었다. 이들은 상급 종합병원은 거의 이용하지 않고 대부분 한의원에서 집중적으로 진료를 받은 것으로 나타났다.

이밖에 44세 남성은 192개나 되는 서로 다른 의료기관을 384번에 걸쳐 이용하는 등 의료 쇼핑이 의심되는 사례도 있었다.

신 의원은 "지속가능한 건강보험 제도 유지를 위해 과다이용에 대한 심층 사례 분석이 필요하다"면서 "다빈도 외래 이용자들에 대해 건강염려증, 의료쇼핑 등 불필요한 의료 이용 사례는 아닌지, 이를 악용하는 의료기관은 없는지 공단과 건강보험심사평가원이 철저하게 조사해 대안 마련을 해야한다"고 말했다.

