한샘몰, 다음달 2일까지 '슬기로운 홈콕생활' 기획전 개최

집 안에서 다양한 활동 위한 가구·생활용품 할인 판매

[아시아경제 김종화 기자]종합 홈 인테리어 전문기업 ㈜한샘은 다음 달 2일까지 '슬기로운 홈콕생활'이라는 주제로 집 안에서 다양한 활동을 할 수 있는 가구·생활용품을 선보인다고 20일 밝혔다.

한샘은 집을 홈시네마로 꾸밀 수 있는 '노코드 영사스크린'을 44% 할인된 7만 9960원에 판매한다. 가로 210㎝, 세로 210㎝의 제품이며 고객이 직접 설치하거나 방문시공을 요청할 수 있다. 외부 빛을 차단할 수 있는 암막커튼이나 블라인드도 합리적인 가격에 맞춤 제작할 수 있다.

빔프로젝터, 블루투스 스피커, 사운드바 등 전자기기는 최대 34% 할인한다. 더불어 편안한 영화 감상을 위한 '브랜디 패브릭 소파'는 1인용 기준 60% 할인된 7만 9000원에 '휴 스테이 회전팔걸이형 리클라이너'는 41% 할인된 9만 9000원에 만나볼 수 있다. 색 온도, 밝기 조절이 가능한 '팔렛 스마트 LED무드등 2.0'은 19% 할인된 6만 4900원에 판매한다.

홈쿡을 위한 다양한 제품도 소개한다. 식탁 위에 올려두고 요리하는 '데일리 멀티 쿠커', 미니오븐으로도 사용 가능한 '데일리 오븐토스터기' 등 가전기기는 최대 44% 할인된 가격에 선보인다. 칼, 도마 등 조리도구도 할인 판매한다.

간절기 인테리어 가전과 생활용품도 합리적인 가격에 만나볼 수 있다. '데일리 안개 가습기'는 28% 할인된 4만 2900원에 구매 가능하다. 옷장 정리를 위한 '스페이스 빌더 LITE'는 38% 할인한 9900원, '바이스 행거'는 57% 할인된 4만 9900원에 판매한다. '모던 코튼 피그먼트 워싱 줄누비 이불'은 28% 할인된 2만 8900원에 구매 가능하다.

이달 26일까지 한샘몰 인기 생활용품을 대상으로 패키지 할인 행사도 진행한다. 건조대와 빨래함, 이불과 베개 등 연관 상품을 2개 이상 구매하면 5% 추가 할인 혜택을 제공한다.

한샘 관계자는 "최근 집 안에서 영화감상, 요리 등 다양한 취미활동을 즐기는 고객들이 많아졌다"며 "온라인 몰에서 가구와 생활용품을 합리적인 가격에 선보이고 있고 방문설치 서비스도 제공하고 있으니 많은 관심 바란다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr