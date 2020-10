국민의힘 “秋, 윤석열 ‘표적수사’…진실 덮으려 수사지휘권 남용”

“라스게이트 밝히기 위해 특검 관철해낼 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 19일 추미애 법무부 장관이 라임자산운용의 로비 의혹 사건과 윤석열 검찰총장의 가족 관련 사건에 대해 수사지휘권을 행사한 것과 관련해 “진실을 밝히기 위한 최후의 보루인 장관의 수사지휘권이 오히려 진실을 덮기 위해 남용되고 있다”고 비판했다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 구두 논평에서 “검찰 수장에 대한 표적수사를 법무부 장관이 진두지휘하고 있는 것이나 다름없다”며 “특검을 통해 지휘고하를 막론하고 죄 지은 사람을 낱낱이 밝혀달라는 국민들의 염원은 무참히 짓밟혔다”며 이같이 말했다.

배 대변인은 “‘신속하고 철저한 수사’를 운운했지만 이미 자신의 사람들로 채워진 중앙지검이 내놓을 결론은 불 보듯 뻔하다”며 “진실을 덮기 위해 범죄자의 증언으로 사건의 본질을 흐리고, 정권의 입맛에 맞지 않는 윤 총장을 끌어내리기 위해 권력마저 사유화 한 오늘의 행태는대한민국 법치주의 역사에 씻을 수 없는 오점으로 남을 것”이라고 밝혔다.

배 대변인은 “국민의힘은 굴하지 않고 라스게이트의 실체적 진실을 밝히기 위해 특검을 반드시 관철해낼 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr