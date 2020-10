[아시아경제 원다라 기자] 한국제7호스팩 한국제7호스팩 291210 | 코스닥 증권정보 현재가 2,035 전일대비 5 등락률 -0.25% 거래량 13,329 전일가 2,040 2020.10.19 15:30 장마감 close 은 지난 7월 결정된 주식회사아셈스와의 합병결정을 협의하에 취소한다고 19일 공시했다.

회사측은 "주식회사 아셈스와의 합병 진행과정에서 외부감사인의 감사를 받은 재무제표에 대한 감독 당국의 회계감리가 지연되고 있다"며 "기한 내 합병의 실현 가능성이 불투명하며, 현재 합병 비율 산정 기준시점부터 이미 약 10개월이 초과하여 예상했던 것보다 합병이 지연되고 합병 비율이 현재 시점의 존속회사 및 소멸회사의 주식 가치를 적정하게 반영하고 있지 않을 우려도 있다"며 취소 이유를 설명했다.

이어 "주식회사 아셈스와의 합병 관련 진행사항을 모두 취소하고, 적정한 합병대상기업을 물색하기 위한 작업을 재추진할 예정"이라고 밝혔다.

