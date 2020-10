野 "라임·옵티머스, 한동훈이 수사하라"

안철수 "현 수사체제로 진실 규명 어려워"

이준석 "한동훈이 성역 없는 수사 보여줘야"

[아시아경제 임주형 기자] 이른바 '라임·옵티머스 사건' 수사와 관련, 야권에서 '한동훈 검사장을 수사 책임자로 발탁하라'는 취지의 요구가 잇따라 나오고 있다. 추미애 법무부 장관과 이성윤 서울중앙지검장을 수사·보고에서 완전히 배제해야 한다는 것이다.

안철수 국민의당 대표는 19일 발표한 '라임·옵티머스 금융비리 관련 성명서'에서 "지금의 수사체제로는 진실 규명이 어렵다"며 "수많은 거짓말을 하고도 눈 하나 깜짝 않는 법무부 장관, 정권에 맹종하는 중앙지검장 체제에서는 공정수사는 난망하고 권력 핵심부를 포함한 배후세력 수사는 더더욱 어려울 것"이라고 강조했다.

이어 "지금 가장 시급한 일은 공정한 수사를 위해 추 장관과 이 지검장을 배제 시키는 것"이라며 "수사를 깔아뭉개고 정권과 밀착된 의심을 받는 중앙지검장을 입바른 소리 했다고 용인·진천으로 위성처럼 떠돌고 있는 한동훈 검사장과 자리 교체해 성역 없는 수사, 철저한 진실 규명 유지를 보여줘야 한다"고 촉구했다.

안 대표는 윤석열 검찰총장을 향해 엄정한 수사를 주문하기도 했다. 그는 "철저한 수사를 지시한 윤 총장은 검찰과 자신의 명운을 걸고 엄정하게 수사해야 한다"며 "윤 총장도 권력의 방해로 힘이 부친다면 특검 수사 불가피성을 지적해야 한다"고 말했다.

이어 "수사의 책임 주체뿐 아니라 수사 원칙, 방향도 중요하다"며 "국민 눈에 피눈물 나게 한 사기꾼, 여기에 연루된 공직자, 정치인, 여타 이 정권 기생충들이 있다면 결코 단 한 명도 용서해선 안 된다"고 강조했다.

이준석 전 국민의힘 최고위원은 한 검사장을 수사 책임자로 세워 해당 사건 의혹을 철저히 규명해야 한다고 말했다.

이 전 최고위원은 이날 KBS라디오 '김경래의 최강시사'에 출연해 "(한 검사장은) 특수부에서 잔뼈가 굵은 사람"이라며 "(라임·옵티머스 사건) 특별수사본부장으로 한동훈 검사장을 앉힌다면 저희가 동의할 수 있다"고 했다.

한편 한 검사장은 앞서 지난 1월 대검 반부패강력부장에서 부산고검 차장검사로 인사발령났다. 이후 지난 6월 이른바 '검언유착' 사건 의혹으로 인해 수사를 받자 법무연수원 용인 분원으로 이동했다. 이달 14일에는 법무연수원 진천 본원으로 전보 조처됐다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr