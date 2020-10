19일 서울 중구 국립중앙의료원 코로나19 선별진료소를 찾은 시민이 검사를 받고 있다. 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 76명 늘어 누적 2만5천275명이라고 밝혔다. 전날(91명)보다 15명 줄어들며 나흘 연속 100명 아래를 유지했다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.