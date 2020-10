함양군수, “군민 피부에 와 닿는 시책 발굴” 당부

간부 회의서 지역발전 새로운 시책 발굴·작물피해 철저한 조사와 사전 조치 당부

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군수는 10월 3주 간부 회의에서 군민들의 피부에 와 닿는 시책 발굴을 통해 실질적인 소통과 공감의 행정을 펼쳐 달라고 주문했다고 19일 밝혔다.

군청 대회의실에서 서춘수 함양군수 주재로 간부 회의를 개최하고 부서별 추진할 중요 현안사업에 대해 보고하고 원활한 사업 추진을 위한 각 부서의 협조를 끌어냈다.

이날 서 군수는 “지역 발전과 군민 행복을 위한 새로운 시책 발굴이 무엇보다 필요하다”며 “군민 생활에 밀접한, 군민 일상에서 변화를 체감할 수 있는 시책을 발굴, 추진해 달라”라고 주문했다.

이어 “노후 차 폐차 관련 노후 농기계도 접목·확대 방안, 인플루엔자 무료 접종 관련 홍보, 예산확보, 인구 늘리기 및 청렴도 향상, 당면 현안사업의 착실한 추진해 달라”고 당부했다.

서 군수는 “코로나19 확산 방지를 위한 사회적 거리 두기 1단계가 시행되고 있지만, 더욱 철저한 방역대책을 마련해 지역사회 확산을 막아야 할 것”이라며 “또한 침체한 지역 경기 활성화를 위해 소비촉진행사 등도 다양하게 마련해 달라”고 말했다.

