'수중글라이더' 국산화 앞장선 울진군 "해양과학 중심도시로 거듭날 것"

해수부 공모 선정…경북대 산학협력단 2024년까지 개발

1000억 투입되는 '해양 디지털 감측망 구축사업'도 연계

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 전량 수입에 의존해 왔던 수중글라이더 핵심부품 및 장비를 국산화하는 사업을 요체로 한 '환동해 해양과학 클러스터 조성' 프로젝트가 경북 울진군에서 착착 진행되고 있다.

19일 울진군에 따르면 지난 4월 수중글라이더 핵심부품·장비 기술개발 및 운용센터 구축사업을 위한 해양수산부 공모에 최종 선정된 뒤 현재 경북해양과학연구단지(GMSP)에 운용센터를 구축할 방침이다.

총 사업비 227억 가운데 우선 1차년도 연구개발비 10억원을 확보한 울진군은 경북대학교 산학협력단에 의뢰, 2024년까지 기술개발을 마친다는 방침을 세웠다.

국내 기술로 수중글라이더 핵심부품·장비를 개발하는 시점이 오면, 연안중심의 부이관측 한계를 보완해 외해역 및 깊은 바다까지 관측영역을 확대함으로써 저비용 고품질의 해양관측 정보생산이 가능할 것으로 기대된다.

동해안에 관측용 대형 해상부이와 해저센터를 설치하는 '해양 디지털 ? 4.0 재해안전 감측망 구축사업'에 투입되는 사업비는 1000억원에 달한다. 지난 9월 경북도에서 기획연구용역을 마친 뒤 해양수산부, 기상청, 해군 등과 다부처 사업으로 추진하기 위해 협의 중이란 게 을진군의 설명이다.

전찬걸 군수는 "바다는 인류의 미개척지로 가치는 무궁무진하고, 육상에 비해 발전 잠재력이 높아 해양산업 시장규모는 지속적으로 성장하고 있다"면서 "앞으로도 해양산업을 선도적으로 추진해 대한민국 해양과학 중심도시로 거듭날 것"이라고 강조했다.

