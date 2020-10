사건현장 '보이는 112' 시스템…스마트 치안 한눈에

미리 보는 '국제치안산업박람회'

21일부터 연말까지 온라인 개최

재난대응 투입 '하이브리드 드론'

몸캠피싱·리벤지포르노 솔루션도

[아시아경제 이관주 기자] 사건 현장의 동영상이 112 종합상황실과 순찰차에 실시간으로 전달된다. 하늘에는 다목적 드론이 재난 대응과 안전 감시에 활용된다. 영화에서나 볼 법한 '스마트 치안'이 현실로 다가왔다. 21일 열릴 '2020 국제치안산업박람회'에서 확인할 수 있는 우리의 최첨단 미래다.

누군가 길거리에서 흉기를 들고 난폭한 행위를 이어가는 모습을 목격한 당신. 주변 사람들에게 당장이라도 위해를 가할 것 같아 급하게 112에 신고했다. 당장 위협을 받을 만한 거리가 아니라 생각한 당신은 '보이는112' 시스템을 활용해 경찰관들에게 동영상으로 상황을 전달한다. 이 영상은 112종합상황실뿐 아니라 현장에 출동하는 순찰차에 전송돼 실시간으로 경찰관이 확인한다. 도착 전부터 상황을 정확히 파악한 경찰관은 신속하게 난동을 제압한다.

주식회사네모에서 개발한 보이는112 긴급신고지원시스템은 이를 가능하게 만들었다. 별도의 앱 설치 없이 신고를 접수한 경찰이 보낸 인터넷주소(URL)만으로 현장 상황을 실시간으로 전송할 수 있다.

4차 산업혁명의 '꽃'으로 통하는 드론도 이번 박람회에서 가장 주목해야 할 치안산업 분야 중 하나다. 대한항공 항공우주사업본부에서 선보일 '하이브리드 드론'이 선두에 섰다. 하이브리드 드론은 말 그대로 여러 목적으로 사용할 수 있는 드론이다. 산불감시 등 재난 대응을 비롯해 물류 취약 지역에 택배를 전달해주는 민간 업무로도 활용할 수 있고, 사람의 손길이 닿기 어려운 산악ㆍ해안지역 수색에도 투입이 가능하다. 하이브리드 드론은 최대 시속 70㎞, 최대고도 1㎞에 2시간 동안 조작 지점에서 반경 5~10㎞까지 제어할 수 있는 고스펙을 자랑한다.

사회적 이슈가 된 몸캠피싱ㆍ리벤지포르노 등 사이버성범죄에 대응할 솔루션도 선보인다. 라바웨이브가 개발한 솔루션은 몸캠피싱 협박범의 사진ㆍ영상 유포에 24시간 내에 대응하고, 리벤지포르노가 인터넷 등 온라인에 유포될 시 5분 내로 동영상 검색을 차단하는 역할을 수행한다. 검거에 활용할 수 있는 데이터는 경찰에 보내 신속한 범인 검거를 지원한다.

올해 두 번째를 맞이하는 치안산업박람회는 이처럼 우리나라의 최첨단 치안ㆍ안전 기술을 한눈에 보는 자리가 될 것으로 기대된다. 경찰청 관계자는 "이번 박람회를 통해 치안산업 진흥과 동시에 국민들에게 경찰의 현재와 미래 모습을 보여줄 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다. 경찰청과 인천시가 공동 주최하는 이번 박람회는 21일부터 12월 말까지 온라인 비대면 방식으로 진행된다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr