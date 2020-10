“홧김에 올렸다”···아기 판매글 올린 산모, 게시글·계정 ‘삭제’

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 중고물품 거래 모바일 애플리케이션인 ‘당근마켓’에 생후 36주 된 아이를 20만 원에 올려 비난을 받았던 20대 산모가 결국 게시글을 삭제하고 계정도 탈퇴했다.

18일 제주경찰에 따르면 글을 게시한 산모는 지난 13일 제주시 한 산부인과에서 아이를 출산한 뒤 미혼모센터와 입양절차를 상담받던 중 홧김에 당근마켓에 글을 올린 것으로 밝혀졌다.

이 같은 게시자의 글은 ‘제주맘카페’를 중심으로 온라인을 통해 알려지면서, 전국각지에서 112에 게시자를 처벌해 달라는 신고가 빗발쳤다.

경찰은 산모가 지난 16일 산후조리원에 입소한 후 경찰관과 면담을 통해 자신의 잘못된 행동을 깨닫고 게시글과 계정을 삭제했다고 밝혔다. 산모와 영아 모두 건강에는 이상이 없는 상태이다.

한편 산모는 산후조리원 퇴소 후 미혼모 시설로 입소할 예정이며, 산모에 대한 아동복지법 위반 여부 등에 대해 산후조리원 퇴소 이후 면밀한 조사가 이루어질 예정이다.

제주경찰 관계자는 “산모에 대한 수사와는 별개로, 경찰은 관계기관과 협조해 영아와 산모를 지원할 방안도 여러모로 검토하겠다”고 밝혔다.

