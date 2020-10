두산인프라코어, 80t급 '最大' 굴착기 국내 첫 선

중국 및 신흥시장서 경쟁력 입증 최신 기술 집약체 플래그십 모델

유럽, 북미까지 전 세계 판매 예정

[아시아경제 김혜원 기자] 두산인프라코어의 초대형 굴착기가 한국 시장에 첫 선을 보인다.

두산인프라코어는 80t급 굴착기 DX800LC의 국내 판매를 시작한다고 18일 밝혔다. DX800LC는 두산인프라코어의 굴착기 라인업 가운데 가장 큰 모델이다.

DX800LC는 최신 기술이 집약된 두산인프라코어 플래그십 모델이다. 한국공학한림원이 발표한 '2019년 산업기술성과 15선'에 선정돼 한국 산업계를 대표하는 우수 기술 제품에 꼽히기도 했다.

DX800LC는 두산인프라코어가 국내에서 가장 많이 판매 중인 5t급 굴착기(DX55-5K)에 비해 13배 이상 큰 장비다. 토사를 담는 버킷 용량은 4.64㎥로, DX55-5K(0.175㎥)보다 27배 가까이 크다.

두산인프라코어에 따르면 이번 굴착기는 독자 개발한 전자식 통합 유압 시스템 '스마트 파워 컨트롤'을 적용해 작업 성능과 연비가 뛰어나다. 각 작동 부위별로 필요에 따라 최적의 유압을 배분할 수 있으며 작업 대기 상태에서 불필요한 유압 작동을 최소화해 높은 생산성을 갖췄다. 또한 세계 최고 수준의 엔진 후처리 기술을 적용해 친환경적이다.

내구성과 안전성 측면에서도 플래그십에 걸맞은 기술을 대거 적용했다. 장비에 가해지는 작업 충격을 완화해주는 인텔리전트 붐(Intelligent Boom) 기능, 장비 주변 360도를 한눈에 볼 수 있는 AVM(All-around View Monitoring) 등을 장착해 안전성을 높였다는 설명이다.

건설장비의 위치 정보와 가동 현황, 주요 부품 상태 등을 원격으로 모니터링하는 '두산커넥트(DoosanCONNECT™)' 솔루션을 기본 서비스로 제공하며 첨단 사물인터넷(IoT) 기술로 장비의 유지보수를 적지원한다.

80t급 모델로 진출할 수 있는 전 세계 초대형 굴착기 시장 규모는 연간 약 1000대다. 시장의 대부분은 석탄, 금광 등의 원자재 광산 고객이다. 두산인프라코어는 중국 및 신흥시장에 DX800LC 첫 출시 후 지금까지 3년 동안 판매량을 확대하며 제품 경쟁력을 입증해왔다. 이번 한국형 모델 출시와 함께 유럽과 북미 시장에서도 각 지역별 맞춤 모델을 선보일 예정이다.

두산인프라코어 관계자는 "5t 미만 미니굴착기 시장에서의 선전, 기존 중대형 라인업의 강화와 더불어 고수익 초대형 제품의 전 세계 확대 출시까지 굴착기 전체 라인업에 걸쳐 시장 공략에 속도를 높이고 있다"며 "기술력을 상징하는 플래그십 모델 DX800LC로 글로벌 시장 전역에서 선도기업의 입지를 다져가겠다"고 말했다.

