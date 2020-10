경기교육청, 온라인 통해 '고교학점제' 소개한다

[아시아경제(의정부)=이영규 기자] 경기도교육청이 중학생들의 진로 탐색을 돕기 위해 온라인 방송을 통해 고교학점제를 소개한다.

경기교육청은 20일 오후 5시부터 실시간 온라인 방송 '고교학점제 맛보기'를 진행한다고 18일 밝혔다.

방송 주제는 고교학점제 개념, 고교 교육과정과 평가제도, 진로 관련 선택 과목, 고교학점제와 학생 진로 연결하기 등이다.

이번 방송은 현장 교사 2명과 중학생 2명이 패널로 나와 주제별로 토론하고 채팅창을 통해 질의응답 하는 방식으로 진행된다.

방송은 경기교사온TV(https://www.youtube.com/watch?v=TSXVaXMIvCw)에서 시청할 수 있다.

고교학점제는 대학생처럼 스스로 설정한 진로에 따라 다양한 과목을 선택해 이수하고 누적 학점이 기준을 충족하면 졸업할 수 있도록 하는 제도다.

경기교육청은 2022년 고교학점제를 전 학년에서 시행할 예정이다.

다른 시ㆍ도 교육청은 정부 방침에 따라 2022년 일부 학년에 이 제도를 도입한 뒤 단계적으로 확대, 2025년 전면 시행한다.

