롯데호텔서울, 할러윈 패키지 출시

[아시아경제 이승진 기자] 롯데호텔서울이 할러윈 패키지를 출시했다고 18일 밝혔다.

롯데호텔 서울 이그제큐티브 타워에서는 오는 30일과31일 양일간 이용할 수 있는 ‘핼러윈 파티’ 패키지 2종을 오는 31일까지 판매한다. 3인 전용 프리미어 패밀리 트윈 룸 1박, 르 살롱 조식 3인, 홈 파티 다이닝 콜렉션 1세트(시그니처 다이닝 박스 1박스· 델리카한스 케이크 1개·롯데호텔 시그니처 와인 1병), 핼러윈 스페셜 윈도우 드로잉 서비스 1회, 보드게임 2종 등을 제공한다.

특히 핼러윈 스페셜 윈도우 드로잉 서비스는 객실 창문에 핼러윈 데이를 테마로 한 그림을 그려주는 시그니처 서비스로 인증샷을 찍기에 제격이다. 가격은 1박 기준 49만원부터다.

또한 객실 밖에서도 할로윈 분위기를 만끽하고 싶다면 31일 한정 상품인 '핼러윈 엣 라운지 앤 바 파티' 패키지를 선택하면 된다.

상기 구성에서 홈 파티 다이닝 콜렉션 대신 페닌슐라 라운지·바에서 사용 가능한 ‘핼러윈스 멜로디’ 1세트와 롯데호텔 레스토랑 상품권 5만원이 제공된다. 가격은 1박 기준 49만원부터다.

