[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 17일 오후 7시 용마폭포공원에서 개최된 용마폭포 온라인 문화예술축제에 참석해 “올해 용마폭포 문화예술축제는 어느 해보다 따뜻한 마음을 나누는 축제”라며 “새로운 형태로 진행되는 이번 온라인 축제에 함께해주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”고 말했다.

‘희망을 잇다, 따뜻함을 잇다’라는 주제로 개최된 이날 용마폭포 온라인 문화예술축제는 총 3부로 나눠 코로나19 확산방지를 위해 비대면으로 진행됐다.

이날 축제는 중랑구민대상 시상식, 공연 등 다양한 프로그램으로 구성, 중랑구청 공식 유튜브 채널을 통해 실시간으로 송출됐다.

