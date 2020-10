'당신이 옳다' 저자 정혜신 전문의 ‘코로나블루 심리방역’ 강연

광진구, 22일 ‘광나루 아카데미’ 온라인 개최...구청 공식 유튜브 채널에서 생중계…누구나 자유롭게 시청 가능

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 22일 오후 2시 ‘2020. 광나루 아카데미’를 온라인으로 개최한다.

지난 2010년부터 시작된 ‘광나루 아카데미’는 사회·문화 각 분야의 저명인사를 초청, 주민들의 인문학적 소양을 넓히고 다양한 평생학습의 기회를 제공하는 구의 대표 인문·교양 강좌이다.

올해 첫 번째 광나루 아카데미는 베스트셀러 '당신이 옳다' 저자인 정혜신 정신의학과 전문의가 강연을 맡아 코로나19 장기화로 일상에 지친 주민들에게 위로와 휴식을 주기 위한 시간으로 마련된다.

강연 내용은 ‘마음처방전, 코로나블루 심리방역’이라는 주제로 코로나19로 인한 생활의 변화를 주민들과 함께 공감, 코로나19가 초래한 마음의 어려움을 인식·극복하는 방안을 제시할 예정이다.

이번 광나루 아카데미는 코로나19 확산방지를 위해 비대면으로 개최, ‘광진구 공식 유튜브 채널’에서 생중계된다.

사전 신청자에게는 강연 당일 접속 링크가 제공, 사전 신청 없이도 강연시간에 맞춰 ‘광진구 공식 유튜브 채널’에 접속하면 누구나 시청 가능하다.

또 주민이 사전 접수 시 강연에서 함께 나누고 싶은 이야기를 제출하면 강연에 반영, 주민과 함께 소통하는 시간을 가질 계획이다.

사전 신청은 광진구청 홈페이지 또는 광진구 교육지원과로 전화 접수하면 된다.

자세한 사항은 교육지원과로 문의하면 된다.

김선갑 구청장은 “코로나19와 거리두기 장기화로 지친 주민들을 위로할 ‘광나루 아카데미’를 어디서든 편리하게 보실 수 있도록 온라인으로 준비했다”며 “유익한 강좌를 통해 마음을 채우고 힐링하는 시간을 보내길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr