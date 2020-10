방송 끊기고 자막 겹치고…'신서유기8' 방송사고…"불편끼쳐 죄송"

[아시아경제 나한아 기자] '신서유기8'가 방송 중 편집 관련 실수로 방송 사고를 범했다.

tvN ‘신서유기8' 제작진은 17일 공식 인스타그램에서 "편집 지연 문제로 시청에 불편을 끼쳐 죄송합니다. '신서유기'를 지켜봐 주시는 시청자분들과 출연자분들께 진심으로 사과의 말씀을 드립니다. 추후 재발 방지를 위해 최선을 다하겠습니다"라고 말했다.

지난 16일 '신서유기8' 2회에서는 음악 장학 퀴즈가 나오던 중 갑자기 방송이 중단됐다. 방송이 끊기고 난 뒤 지난주에 방송됐던 1회 장면인 출연자들이 분장한 모습이 1~2분가량 나오고 자막이 겹치는 등의 방송사고가 잇따라 발생했다.

곧바로 tvN은 자막을 통해 "방송사 사정으로 방송이 지연되고 있습니다. 시청에 불편을 드린 점 사과드리며 시청자 여러분의 많은 양해 바랍니다"라고 안내한 후 5분여 만에 방송이 재개됐다.

이후 신서유기 측은 2화를 재편집해 17일 오전 11시에 재방송했다.

18일에는 티빙 등을 통해 VOD 다시 보기 서비스를 재개할 예정이다.

