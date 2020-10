울진군 선비문화 요람 '평해향교'에 유림회관 준공

지상 1층 정면 5칸 측면3칸 전통양식으로 건축

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 울진군(군수 전찬걸)은 지난 16일 평해향교 유림회관에서 지역기관단체장과 평해 유림회 등 50여명의 내빈들을 모시고 평해향교 유림회관 준공식을 가졌다.

울진군은 지난해말 12억원의 예산을 들여 경북 문화재자료 제160호 '평해향교 대성전' 바로 옆에 지상 1층 정면 5칸 측면 3칸 규모로, 전통양식인 ㄱ자형 한식목구조 홑처마 팔각기와집(연면적 132.66㎡)을 건축했다.

1357년(고려 공민왕 6)에 처음 창건된 평해향교는 여러번 위치를 옮긴 끝에 1612년(조선 광해군 4) 현재의 위치에 자리 잡았다. 6?25 한국 전쟁 당시 많은 건물이 소실됐으나, 중국 공자를 비롯한 5성(星)과 송나라 시기 2현(賢), 우리나라 18현의 위패를 모시고 있는 '대성전'을 중심으로 지역 유림문화를 상징하고 있다.

전찬걸 군수는 "그동안 전통건축의 불편함과 장소의 협소함으로 평해향교 유림회가 많은 불편을 겪어왔다"며 "유교문화 전승·보존을 위해 청소년 인성·선비교육 등 올바른 가치관을 가진 인재양성 교육관으로 거듭나길 바란다"고 회관 건립을 축하했다.

