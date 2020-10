◇국장급 전보

▶과천청사관리소장 조욱형

◇부이사관 승진 및 전보

▶주한미군기지이전지원단 장동수

◇과장급 전보

▶정보공개정책과장 김태익 ▶공공서비스혁신과장 고은영 ▶국가정보자원관리원 기획전략과장 조아라

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr