[아시아경제 우수연 기자]미국과 중국이 무역 분쟁과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 다양한 분야에서 갈등을 겪는 가운데 중국 유학생들이 미국으로 가기 위해 발급받은 학생 비자 건수가 3만건에서 올해 6월 8건으로 급감했다.

16일 환구망에 따르면 올해 6월 미국 학생 비자를 발급 받은 중국 유학생은 8명에 불과했다. 이는 지난해 6월 3만4001명과 비교하면 90% 이상 줄어든 수치다.

미국 방문 학자 비자를 받은 중국 연구원도 8명으로 급감했다. 지난해 6월 방문 학자 비자를 받은 중국 연구원 수는 5736명이었다.

환구망은 "미국 인공지능(AI) 분야의 연구 인력 중 27%가 중국 출신 연구원"이라며 "미국이 중국 연구원과 학생에 대해 이같은 제재를 가하는 것은 관련 분야에서 중국 학자들의 공헌을 무시하는 행위"라고 비판했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr