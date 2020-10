언택트 '은평구 보육인의 날 기념행사' 개최

19일 은평구청 대회의실에서 언택트 기념행사 개최

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 19일 구청 대회의실(7층)에서 언택트로 ‘2020년 보육인의 날 기념행사’를 개최한다.

이번 행사는 코로나19가 지속되는 상황에서 사회적 거리두기 준수를 위해 각 어린이집연합회와 행사 방향에 대한 협의를 거쳐 최소한의 참석인원으로만 기념행사를 개최, 이를 유튜브 ‘은평구청’ 채널에 업로드, 코로나19로 행사에 참석하지 못한 전체 보육교직원들에게 축하와 감사의 인사를 전하기로 계획했다.

이날 행사는 보육교직원들이 ‘언택트로 부른 코로나19 극복 희망송’ 영상으로 시작, 보육사업 유공자에 대한 표창, 기념사, 축사 등의 순서로 진행되며, 하나의 마음으로 서로를 응원하고 격려하는 ‘보육교직원 응원 인터뷰’ 영상을 마지막으로 짧지만 의미있게 진행된다.

김미경 은평구청장은 “2020년 은평구 보육인의 날을 축하드리고, 영유아의 건강한 성장을 위해 사명감을 가지고 보육에 임해주시는 모든 보육교직원분들게 감사드린다. 또한 코로나19의 장기화로 피로도가 높아지는 상황에서도 방역수칙 준수를 위해 최선을 다 해 주시는 구민 여러분에게도 감사드리며, 앞으로도 사회적 거리두기를 철처히 지키며 안전한 은평을 만들어 나가는 데 적극적인 협력을 요청드린다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr