메디포럼제약, '에이치엘비제약'으로 사명 변경…"에이치엘비 그룹에 편입"

[아시아경제 유현석 기자] 메디포럼제약 메디포럼제약 047920 | 코스닥 증권정보 현재가 18,700 전일대비 100 등락률 +0.54% 거래량 481,528 전일가 18,600 2020.10.16 14:55 장중(20분지연) 관련기사 독감백신이 치료를 돕는다! 새로운 돌파구 찾았나?‘폐섬유증’ 녹십자웰빙에서 특허 취득했다! 새로운 균주 3종“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 은 16일 임시주주총회에서 사명을 메디포럼제약에서 '에이치엘비제약 주식회사'로 변경하기로 의결했다. 이와 함께 ▲정관일부 변경의 건 ▲이사 선임의 건 ▲주식매수선택권 부여 승인의 건 등 총 3개의 안건이 원안대로 가결됐다.

주총에서는 진양곤 에이치엘비 회장과 남상우 에이치엘비생명과학 대표, 전복환 에이치엘비 바이오사업 총괄 사장, 장인근 에이치엘비 바이오사업지원 부문장이 사내이사로 신규 선임됐다. 또 전복환 사장이 기존 박재형 대표와 각자 대표로 선임됐다. 에이치엘비의 바이오 사업부문을 총괄 기획해 온 전복환 사장의 대표취임은 에이치엘비제약을 통해 제약그룹으로써 이미지를 확고히 하고 에이치엘비 그룹의 신약을 생산, 유통하는 전초기지로 삼기위한 포석으로 해석된다.

이 밖에도 손지원 특허법인 다해 대표변리사, 노재권 ㈜코즈웍스 대표가 사외이사로 선임됐다. 임기는 3년이다.

지난 9일 에이치엘비생명과학은 140억원(312만8871주) 규모의 3자 배정 유상증자에 참여해 메디포럼제약 최대주주(17.19%)에 올랐다. 진양곤 에이치엘비 회장도 26억원(57만9710주)을 들여 지분 3.1%를 확보했다.

메디포럼제약은 지난해 큰 폭의 매출 성장과 영업이익 흑자전환, 강력한 글로벌 파이프라인에도 경영권 분쟁과 자금 문제로 인해 바이오가 주목받는 흐름에서 철저하게 소외됐다. 하지만 에이치엘비 그룹으로 편입되면서 경영권 분쟁이 종료되고 대규모 투자자금의 유입으로 성장을 위한 기반을 마련했다. 특히 동사가 보유한 파이프라인 중 장기지속형 주사제 ‘SMEB’ 플랫폼과 다중 항생제 내성 치료제 등 기존 파이프라인을 확장하고 에이치엘비 관계사들과의 협업을 통해 시너지 효과를 기대할 수 있을 것으로 보인다.

전복환 신임 대표이사는 “에이치엘비 그룹이 바이오 기반의 제약회사를 인수한 것은 글로벌 파마로 성장하는데 중요한 계기를 마련한 것”이라며 “그룹내에 포진한 다양한 파이프라인과 신약 개발 역량 및 경험을 최대한 활용해 에이치엘비제약을 그룹내 신약의 제약생산 기지로 빠르게 성장시키도록 하겠다”고 밝혔다.

신임 전복환 사장은 미국 메사추세츠공과대학(MIT)에서 박사후 과정을 마쳤고 지난 1987년부터 30년 넘게 GC녹십자, 셀트리온, 제넥신, 대웅제약 등에서 재직하며 백신, 단백질항체 치료제 등의 개발경력을 가진 바이오의약품 개발분야의 전문가다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr