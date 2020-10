'인천 기업설명회' 20~22일 온라인 중계…공기업·민간 20개사 참여

[아시아경제 박혜숙 기자] '2020 인천 기업설명회'가 오는 20∼22일 잡코리아TV 유튜브 채널에서 온라인 중계 형식으로 열린다.

인천시와 중부지방고용노동청, 인하대, 인천대가 공동 개최하는 이번 행사에는 인천국제공항공사·인천도시공사·인천관광공사 등 공기업 11개와 삼성바이오로직스·하이네켄코리아·LS 산전·모아저축은행 등 민간기업 9개가 참여한다.

매년 대학 강당에서 열리던 이 행사는 올해에는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태를 고려해 온라인 중계로 전환됐다. 대신 개최 일수는 1일에서 3일로 늘어났다.

각 기업은 회사 소개, 인재상, 채용정보 등을 담은 영상을 행사 기간 내에 1시간 동안 송출한다. 취업 희망자는 영상을 보며 채팅창에서 기업 담당자에게 취업과 관련한 궁금한 내용을 문의하고 답변을 얻을 수 있다.

기업별 기업소개 영상 송출 시간은 인천시 홈페이지, 행사 포스터 등을 통해 미리 확인할 수 있다.

인천시 관계자는 "코로나19 여파로 악화한 취업 시장을 조금이나마 개선하기 위해 이번 행사를 마련했다"며 "많은 인재들이 이번 행사를 통해 각자의 적성과 전공에 맞는 일자리를 얻게 되길 바란다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr