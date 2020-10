[특징주] 펩트론, 유상증자 결정에 20%대 급락

[아시아경제 이민지 기자] 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 14,500 전일대비 4,000 등락률 -21.62% 거래량 1,255,647 전일가 18,500 2020.10.16 10:17 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-15일펩트론, 530만주 유상증자 결정펩트론, 주가 2만 700원.. 전일대비 -6.76% close 이 750억원 규모의 유상증자를 결정했다는 소식이 전해지자 20%대 급락세다.

16일 오전 9시56분 펩트론은 코스닥시장에서 전 장보다 19.73% 내린 1만4850원에 거래됐다.

펩트론은 전일 공시를 통해 운영자금(약 495억원)과 채무상환자금(255억원) 조달을 위해 750억원 규모로 주주 배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 진행하겠다고 밝혔다. 예정 발행가격은 1만4150원으로 신주의 상장예정일은 내년 1월13일이다.

