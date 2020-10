[클릭 e종목]"현대글로비스, 단기 실적보다 신사업 진출 큰 그림...목표가 17%↑"

[아시아경제 박지환 기자] 대신증권은 16일 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 179,500 전일대비 11,000 등락률 +6.53% 거래량 942,734 전일가 168,500 2020.10.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [정의선號 출범]3세 경영 승계 마지막 과제…지배구조 개편 재시동‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제수소공급망 플랫폼 구축했다! 수소가격 20%낮춘다 글로벌은 서비스! close 에 대해 단기 실적보다 신사업 진출 등의 큰 그림을 그리고 있는 모습이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 18만원에서 21만원으로 16.6% 상향 조정했다.

양지환 대신증권 연구원은 "현대 글로비스의 주가는 올해 3분기말부터 현대 및 기아차의 해외공장 가동률 상승 및 판매 호조와 정의선 회장 취임 소식으로 이달에만 24.6% 상승했다"고 밝혔다.

양지환 연구원은 "정의선 회장의 취임으로 현대차 그룹의 지배 및 사업구조 개편에 대한 기대감이 부각됐다"며 "그룹의 신사업인 수소경제 및 전기차 사업, 중고차 유통 등 추진 과정에서 적극적인 참여가 예상되고 새로운 사업영역 구축도 가능할 것으로 기대된다"고 전망했다.

그는 "정 회장은 수소차 및 전기차 보급 확대를 위해 적극적인 행보를 보여왔다"며 "현대글로비스는 LG화학·현대차와 전기차 배터리 리스사업 진출, 수소공급망 효율화를 위한 플랫폼 구축 및 유통, 상용차용 수소충전소 구축 및 운영을 위한 특수목적법인 참여, 중고차 유통사업 확대 등 신 사업영역에 적극적으로 진출할 것"이라고 내다봤다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr