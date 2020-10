[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 동신대학교 대학일자리센터는 14일 대학 나래관 2층 드림팩토리에서 경찰행정학과 재학생 40명을 대상으로 ‘전공탐색 취업역량 강화캠프’를 진행했다고 밝혔다.

경찰 공무원, 일반 공무원, 공공기관, 일반 기업 취업을 희망하는 학생들에게 ▲기업 및 직무별 자기소개서 컨설팅 ▲실전 모의면접 등을 지원했다.

또 성공취업을 위한 입사지원서 작성법, 코로나시대 취업 성공전략을 주제로 온라인 특강을 진행했다.

오성록 대학일자리센터장은 “취업캠프가 학생들에게 롤 모델을 제시하며 좋은 취업 길잡이 역할을 할 수 있길 기대한다”고 말했다.

