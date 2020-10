청암대학교·전라남도자원봉사센터와 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 청암대학교(총장 서형원)는 올해 전문대학 혁신지원 사업의 일환으로 전날 청암관 1층 대회의실에서 서형원 총장과 전라남도자원봉사센터 허강숙 센터장 및 관계자 10여 명이 참석한 가운데 도내 어려운 이웃의 복지증진과 자원봉사 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

이에 따라 양 기관은 △청암대학교 자원봉사 활성화를 통한 지역사회 나눔 문화 확산에 기여 △청암대학교 자원봉사 수요자 및 공급자 연계체제 구축 △청암대학교 자원봉사 수요처 등록을 통한 자원봉사 활성화 △나눔과 배려의 문화확산 등 자원봉사 활성화를 위한 교류 등을 상호 협력하기로 했다.

서형원 총장은 이날 협약식에서“정부나 행정기관에 의존하는 것이 아닌 시민들의 자발적이고 일상화된 봉사활동이 선진국의 지표라고 생각한다.”면서 “업무 협약을 계기로 청암대학교 연합봉사단이 전라남도와 함께 지역사회에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

전라남도자원봉사센터 허강숙 센터장은“청암대학교의 전라남도다문화가족지원거점센터 및 광양시건강가정·다문화가족지원센터가 전라남도에서 거점으로서의 역할을 잘 하고 있어 감사하게 생각한다.”라고 말했다.

이어 “업무협약을 통해 청암대학교와 전라남도자원봉사센터가 상호협력하면서 대학생들의 자원봉사활동에 많은 도움이 될 수 도록 하겠다”고 밝혔다.

한편, 청암대학교 신철근 연합봉사단장은 “이번 협약은 지자체와의 협력을 통해 청암대학교 연합봉사단을 알리고 적극적으로 활동할 수 있는 기회라고 생각한다.”면서 “전공교과목 실습과 봉사활동과의 연계를 통해 큰 성과를 내겠다”고 말했다.

