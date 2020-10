신라대, 진로설계 교과·비교과 연계 프로그램 강화

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신라대 학생상담센터는 학생들의 진로설계 역량을 높이기 위해 교과-비교과 연계 프로그램을 강화한다.

학생상담센터는 학생 개개인의 특성에 맞는 인생 설계와 취업준비, 성공적인 대학 생활 지원을 위한 교과-비교과 연계 프로그램을 올해 2학기부터 강화해 운영해오고 있다.

센터는 교양과정대학과 협업해 SDSP(Silla Dream Support Program), 진로 또래상담제, 꿈찾기 집단상담, 자아성장 집단상담 등 4개의 프로그램을 운영하고 있다.

소통과 학습, 사고, 협력, 나눔, 도전을 학생 성공에 필요한 6대 핵심역량으로 삼고 학생들이 효과적으로 진로설계 역량을 키울 수 있도록 프로그램을 운영하고 있다.

학생들이 원하는 목표에 다다를 수 있도록 맞춤형 핵심역량 자기계발 가이드 제공과 지속적인 관리 프로그램을 적용하고 있다.

이 가운데 주목할 사례는 교양수업인 ‘인생설계 프로젝트’와 진로검사 프로그램 ‘SDSP’의 만남이다.

‘인생설계 프로젝트’ 수업은 1학년을 대상으로 한 교양수업으로 학생이 스스로 이해하고 분석하는 과정을 통해 자기 주도적인 미래를 설계해 가는 내용으로 구성돼 있다.

학생상담센터는 이 수업을 듣는 대학생들에게 진로심리검사와 구체적인 진로 로드맵을 설정할 수 있는 SDSP 프로그램을 연계해 진로설계 과정에 시너지 효과를 내고 있다.

신라대 관계자는 “교과와 비교과 프로그램 연계를 강화해 4차 산업혁명 시대 성공의 발판이 될 핵심역량을 효과적으로 키울 수 있을 것”이라며 “4개 프로그램을 시작으로 학생들의 행복하고 효과적인 진로설계에 실질적인 도움을 줄 수 있는 체계를 지속적으로 구축할 것”이라고 말했다.

