롯데아울렛 광주 월드컵점 ‘개점 12주년 할인 행사’ 진행

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데아울렛 광주월드컵점(점장 양남균)이 개점 12주년을 맞이하여 오는 15일부터 다양한 고객 감사 행사를 진행한다.

롯데아울렛 광주월드컵점은 이번 행사에서는 개점 12주년을 기념한 고객 참여형 이벤트와 사은행사,브랜드의 다양한 상품행사 등이 다양하게 선보일 예정이다고 14일 밝혔다.

우선 당일 구매고객을 대상으로 롯데아울렛 광주월드컵점 2층 식당가 1만 원 무료 이용권을 선착순 120명에게 증정하는 이벤트가 오는 25일까지 진행된다.

당일 구매 영수증과 함께 롯데백화점 앱에 접속하여 다운받은 쿠폰을 가지고 2층 사은행사장에 방문하면 수령 가능하다.

추첨을 통해 식당가 3만 원 이용권이 제공되는 SNS 인증샷 이벤트도 오는 25일까지 진행된다.

롯데아울렛 광주월드컵점을 방문해 개점 12주년과 관련된 인증샷을 인스타그램에 필수 해시태그와 함께 올리면 응모가 가능하며, 총 12명에게 이용권이 증정된다.

또 당일 20/40/60/100만 원 이상 구매 고객에게는 약 3% 상당의 롯데 모바일 상품권이 제공된다.

이와 함께 18일까지 구찌, 프라다, 발렌시아가 등 고가의 명품을 합리적인 가격으로 선보이는 해외명품 행사가 1층 특설매장에서 전개된다.

구찌 숄더백 129만 원, 프라다 숄더백 89만 원에, 발리 백팩을 69만 원에 판매하며, 정식 통관절차를 거친 다양한 병행수입 상품을 평균 30% 이상 할인된 가격에 구입 할 수 있다.

또 22일부터 28일까지는 아디다스의 이월상품을 40~60% 할인된 가격에 판매하는 스포츠 대전과 블랙야크의 시즌 인기아이템을 선보이는 행사도 전개된다.

아디다스의 티셔츠와 레깅스를 각 2만9000원, 패딩 12만9000원에 판매하고 블랙야크의 패딩조끼와 플리스재킷을 각 5만9000원에, 경량패딩을 7만9000원에 판매한다. 행사기간 아디다스에서는 트레이닝 팬츠를 1만9000원으로 한정수량 선보일 계획이다.

이 외에도 12주년 축하 줄서기 상품과 브랜드 자체 프로모션도 다양하게 진행 될 예정이다.

양남균 롯데아울렛 광주월드컵점장은 “롯데아울렛으로는 1호점으로 전국에서 최초로 문을 연 광주월드컵점은 지역민들의 사랑 덕분에 지난 12년간 꾸준히 성장 할 수 있었다” 며 “앞으로도 지역과 함께 동반성장 할 수 있도록 더욱 노력 할 것” 이라고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr