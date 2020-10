[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 올가을 단풍의 화염이 이제 막 지리산으로 옮겨붙어 구례군 피아골에 단풍이 물들기 시작했다. 단풍 구경을 위해 지리산 피아골을 방문하면 내주부터 11월 초까지 붉게 물든 단풍을 만끽하기 좋을 것으로 예상된다.

