[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 금정구의 한 고등학교 행정실 직원(여)이 자가격리 중 14일 코로나19 확진 판정을 받았다.

부산시교육청에 따르면 A고등학교 행정실 B직원(부산539)은 북구 만덕동 그린코아 목욕탕을 방문한 남편(부산426번)이 지난 10월 1일 확진 판정을 받아 밀접 접촉자로 분류돼 지난 9월 30일 코로나19 검사를 받았으나 당시는 음성 판정을 받았다.

이어 10월 15일까지 2주간 자가격리 중이었으며, 14일 자가격리 해제 전 무증상 상태에서 검사를 받은 결과 북구보건소로부터 코로나19 확진 통보를 받았다.

부산시교육청은 B직원이 자가격리 중 확진 판정을 받아 해당 학교에 대해서는 별도의 조치를 내리지 않았다.

