통합신공항 시너지 '묘안 찾기' … 경북도, 23개 시·군 미래전략회의

14일 신공항 연계 시·군 미래전략회의 가동…각 시·군 미래기획담당관 대거 참석

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 14일 도청 화백당에서 23개 시·군 미래전략회의를 갖고, 대구경북통합신공항 건설과 연계한 지역발전의 활로를 찾기 위해 머리를 맞댔다.

'신공항 연계 시·군 미래전략회의'는 새로운 경제거점이자 미래성장 동력인 신공항 건설의 파급효과를 극대화하기 위한 산업·경제·관광 등 관련분야 전략을 새롭게 발굴하고 추진하기 위한 도와 시·군의 협력 창구다.

이날 회의는 경북도의 신공항 현황·비전, 신공항 연계 미래전략(안) 설명, 대구경북연구원의 공항경제권 발표에 이어, 각 시·군의 지역 강점, 여건 등을 반영한 공항 연계 지역발전 아이디어 제안 등으로 진행됐다.

이날 회의에서 경북도와 23개 시·군은 신공항 연계 지역발전 전략을 연결해 강점 등은 부각시키고 소모적인 경쟁은 최소화하는 등 효율적인 ‘신공항 시너지 효과’ 창출을 위해 힘을 모으기로 했다. 회의에는 시·군 미래·기획 관련 담당관 등이 대거 참석해 신공항 건설과 관련한 지역발전에 대한 큰 관심을 보였다.

이철우 도지사는 "세계 최고의 공항건설과 지역산업경제에 활력을 불어 넣는 혁신적 공항경제권을 조성하고, 공항 연계 지역발전 인프라를 조기에 구축해 공항 건설의 파급효과가 지역 전체에 균형 있게 확산되도록 지역의 지혜와 역량을 총결집하겠다"고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr