김선아, 故 설리 묘소 방문 "안녕 나의 소울메이트…하루도 잊은 적 없어"

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 김선아가 (故) 설리의 1주기를 맞아 묘소를 방문했다.

김선아는 14일 인스타그램에 "잠이 안 왔어. 너 보러 올 생각에. 단 한순간도 하루도 잊고 지낸 적 없어. 너무 보고 싶어서 만나서 할 얘기가 많았는데 재밌는 얘기들 해주고 싶었는데 울기만 해서 미안해"라고 적었다.

김선아는 이어 "그래도 내가 정말 많이 사랑하는 거 넌 진짜 모를 수가 없다. 너무 많이 보고 싶고, 그립고 너 딸내미 블린이 아주 잘 지내고 있고, 내가 결혼을 해도 남편 손잡고 오고 애들 낳아도 애들 손잡고 오고 살아있는 동안 계속 보러 올 거니깐 외로워하지 말고 있어. 안녕 나의 소울메이트 사랑해"라며 고인에 대한 애정을 드러냈다.

이날 공개된 사진에는 설리의 묘소에 방문한 김선아의 모습이 담겼다. 생전 설리와 김선아가 함께 즐거운 시간을 보내고 있는 모습이 담긴 사진도 공개됐다.

설리가 지난해 10월14일 세상을 떠난 뒤 김선아는 고인의 반려묘인 고블린을 맡아 키우고 있다.

