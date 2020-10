[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]경남 밀양시 상남면 양림간 제방변 밀양강 자전거길 3㎞ 구간이 온통 '가우라 꽃'에 파뭍혔다.

가우라 꽃은 기다란 줄기 끝에 달린 꽃잎이 바람이 불 때마다 나비가 꽃에 매달려 춤을 추는 것과 닮았다고 해서 '나비바늘꽃'이라고도 불린다. 초여름부터 늦가을까지 흰색, 분홍색 꽃망울을 계속해서 볼 수 있는 것이 특징이다.

밀양 상남면은 자전거길을 중심으로 사회봉사단체, 인근 주민들과 함께 지난해부터 가우라 꽃길 조성을 추진하고 있다.

박태식 상남면장은 "앞으로 예림교~삼상교 밀양강 자전거길 7.4㎞ 구간에도 다양한 꽃을 심어 많은 사람들이 힐링하고 추억을 만들어갈 수 있는 장소로 거듭나게 할 계획"이라고 전했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr