경남도의회 예산결산특별위원회 장종하 위원장 선임

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]경상남도의회는 제380회 임시회 중 다음회기에서 처리예정인 2020년도 경상남도 제4회 추가경정 세입세출예산안 종합심사를 위한 예산결산특별위원회 위원장에 장종하(더불어민주당, 함안1, 농해양수산위원회) 의원을, 부위원장에 김진부(국민의힘, 진주4, 경제환경위원회) 의원을 각각 선임했다고 14일 밝혔다.

예산결산특별위원회는 ‘경상남도의회 위원회 조례’에 따라 지난 7월 제377회 임시회에서 2021년 6월말까지 1년의 임기로 구성됐으며, 도청소관·교육청소관의 위원장을 각각 선임하고 안건별 심사 후 위원장을 교체하는 방식으로 운영된다.

도청 소관 예결특위는 11월 정례회에서 제4회 추경예산안에 대한 종합심사를 할 예정이다.

신임 장종하 위원장은 “제4회 추경예산안은 올해를 마무리하는 예산으로, 연내 사업 추진가능 여부, 불요불급한 예산 편성 여부 등을 철저히 검토해 소중한 재원이 낭비되는 일이 없도록 할 것”이라고 말했다.

