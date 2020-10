화순군, 귀농·귀촌인 대상 ‘무료 수질검사’ 시행

[화순=아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 귀농·귀촌인을 대상으로 먹는 물의 안전성 확보를 위해 음용 지하수 무료 수질검사를 시행하고 있다고 14일 밝혔다.

군은 상수도가 보급되지 않은 지역에 사는 귀농·귀촌인들이 지하수를 사용하면서 수질 안전에 대한 불안을 해소하기 위해 무료 음용 지하수 수질검사를 추진하고 있다.

무료 수질검사는 전남보건환경연구원에 의뢰하며 미생물과 중금속, 휘발성 유기화합 물질, 탁도 등 먹는 물 수질 기준 46개 항목을 검사해 음용 적합 여부를 확인한다.

신청대상은 도시지역에서 1년 이상 거주하고 농촌 지역 전입 일로부터 5년이 지나지 않은 귀농·귀촌인이면 음용 지하수 무료 수질검사를 신청할 수 있다.

신청은 오는 12월까지 화순군농업기술센터 미래농업팀에 신청하면 된다.

농업기술센터 관계자는 “음용 지하수에 대한 귀농·귀촌인의 걱정과 불안감을 덜어내는 데 도움이 되길 바란다”며 “다양한 지원 정책을 펼쳐 귀농·귀촌인들이 안정적으로 화순에 정착하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김영균 기자 k1138k@asiae.co.kr