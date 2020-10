KB금융 "금융사 중 유일"…기업지배구조원 ESG 평가 전 부문 A+

환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 전 부문 A+



[아시아경제 박선미 기자] KB금융지주는 14일 한국기업지배구조원이 발표한 '2020년 상장기업의 환경·사회·지배구조(ESG) 평가 및 등급 공표'에서 국내 금융회사 중 유일하게 통합등급 및 E·S·G 전 부문에서 'A+' 등급을 받았다.

KB금융은 2018년과 2019년 ‘한국기업지배구조원 지배구조평가’에서 국내 금융기관 최초로 2년 연속 1위 기업으로 선정된 데 이어 올해는 지배구조를 포함한 ESG 평가 모든 부문에서 'A+' 등급을 받는 성과를 냈다.

KB금융은 그룹 차원의 ESG 경영을 속도감 있게 추진해 나간 결과라고 밝혔다. 2019년 9월 그룹 ESG 전략방향을 수립한 이후, 올해 3월에는 ESG 경영 실행력 강화를 위해 윤종규 회장을 포함한 사내이사 2인 및 사외이사 7인의 이사 전원으로 구성된 ‘ESG위원회’를 신설했다.

지난 8월에는 2030년까지 그룹의 탄소배출량을 2017년 대비 25% 감축 및 현재 약 20조원 규모인 ‘ESG 상품·투자·대출’을 50조원까지 확대하는 것을 목표로 하는 ‘KB 그린 웨이 2030’을 발표했으며, 지난 9월에는 국내 금융그룹 최초로 KB금융 모든 계열사가 참여하는 ‘탈석탄 금융’을 선언하기도 했다.

KB금융 관계자는 “ESG위원회를 중심으로 역량을 결집해 지속적으로 ESG경영을 확산한 결과 한국기업지배구조원 ESG평가에서 국내 금융회사 중 유일하게 통합등급 및 ESG 전 부문에서 A+ 등급을 획득할 수 있었다"라며, “앞으로도 KB금융은 ESG경영 선도 금융그룹으로서의 위상에 걸맞게 실질적인 ESG경영 실천을 솔선수범해 나가겠다”고 말했다.

