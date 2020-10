케이뱅크, 年 5% 금리 적금 출시…"아무 조건 없이 5천좌 한정"

아무 조건 없이 드리는 연 5% 금리 적금…5000좌 추첨 판매

오는 27일까지 앱 또는 웹사이트에서 간편 응모 가능



[아시아경제 김효진 기자]케이뱅크는 아무 조건 없이 연 5% 금리를 제공하는 ‘핫딜 적금’ 2차 이벤트를 시작한다고 14일 밝혔다.

이 이벤트에 응모해 당첨된 고객은 카드 이용 실적이나 타 상품 가입 등의 복잡한 조건 없이 누구나 연 5% 금리로 ‘코드K 자유적금’ 상품에 가입할 수 있다. 가입 기간은 1년이며 월 납입액은 최대 30만 원이다.

연 5% 금리 혜택은 추첨을 통해 선정된 고객 5000명에게 제공된다. 오는 27일까지 케이뱅크 웹사이트나 앱의 ‘혜택존’에서 응모할 수 있다. 당첨자에겐 28일 우대금리 쿠폰을 담은 개별 문자가 발송된다.

해당 쿠폰은 다음 달 3일까지 사용해야 하며, 다른 사람에게 양도도 가능하다.

케이뱅크 계좌가 없는 고객 역시 웹사이트를 통해 앱 설치 없이 간단히 이벤트에 응모할 수 있다. 해당 기간 동안 이벤트에 응모한 케이뱅크 신규 고객은 ‘핫딜 적금’ 당첨이 되지 않더라도 케이뱅크가 제공하는 스타벅스 커피 쿠폰을 받을 수 있다.

케이뱅크 관계자는 “지난달 KT샵을 통해 판매한 ‘연 5% 핫딜 적금’이 큰 호응을 얻어 두 번째 이벤트를 기획하게 됐다”며, “앞으로도 저금리 시대에 고객 혜택을 높이기 위한 금융 상품을 출시할 것”이라고 했다.

