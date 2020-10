[2020국감]카드론 이용자 56.1%는 '다중채무자'…"연체율 우려"

전재수 "부실 우려 커, 연체율 문제 대비해야"

[아시아경제 기하영 기자]평균 연 14%의 고금리인 카드 대출(카드론)을 이용한 사람의 절반 이상은 3개 이상의 금융기관에서 대출을 받아 빚으로 빚을 돌려막는 다중 채무자인 것으로 나타났다. 다중 채무자의 부실이 카드사 간 연쇄 부실로 확대될 수 있는 만큼 연체율 문제에 대비해야한다는 지적이 나온다.

국회 정무위원회 소속 더불어민주당 전재수 의원이 14일 금융감독원에서 받은 '카드론 잔액 및 연체 현황' 자료에 따르면, 올 상반기 기준 전체 카드론 이용자 260만3541명 중 146만27명(56.1%)은 3개 이상 기관에서 카드론을 이용한 다중 채무자인 것으로 조사됐다.

카드론 다중 채무자는 증가세다. 3개사 이상에서 카드론을 이용한 채무자는 2015년 189만5074명에서 2019년 258만3188명으로 36.3%가량 늘었다. 올 상반기에만 146만26명의 다중 채무자가 카드론을 이용한 점을 볼 때 올 한해 다중채무자 수는 지난해보다 많아질 것으로 예상된다.

올 상반기 카드론 대출 잔액은 29조7892억원이다. 2015년 21조4042억원에서 꾸준히 증가해 4년 반 동안 약 39.2%가 늘었다. 이 중 1개사에서 카드론을 이용한 차주의 대출 잔액은 3조6849억원(18.0%), 2개사에서 대출받은 차주의 잔액은 7조1379억원(25.9%), 3개사 이상은 18조9663억원(56.1%)으로 집계됐다.

상반기 카드론 회수율은 11.8%이다. 세계 금융위기가 있었던 2008년 말(26.6%)보다도 낮은 실정이라 다중 채무자로 인한 연체 위험은 더욱 커질 수 있다는 우려가 나온다.

전재수 의원은 "평균 14%의 고금리에도 당장 생계를 위해 카드론으로 버티는 다중채무자가 증가하고 있다"며 "다중채무자로 오히려 카드사의 수익은 증가하고 있지만, 그 비중이 상당한 만큼 부실 위험 또한 큰 상황"이라고 지적했다.

그러면서 "다중 채무자의 부실이 카드사 간 연쇄 부실로 확대될 수 있는 만큼 연체율 문제에도 대비해야 한다"며 "동시에 다중채무의 늪에 빠지지 않도록 재기 지원방안을 강화해야 한다"고 말했다.

