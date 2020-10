성북구-LH, 청년 취·창업 지원

LH가 성북구 안암동에 조성한 청년사회주택 1호 ‘안암생활’ 입주 예정에 따라 청년 취·창업 및 커뮤니티 활성화 위해 양 기관 협력 관계 다져... 성북구, ‘안암생활’ 프로그램 운영 지원, LH, 성북구에 공간 제공

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 한국토지주택공사(LH)와 청년 취·창업 역량강화 및 커뮤니티 활성화를 위해 지난 12일 업무협약을 체결했다.

협약식은 이승로 성북구청장과 오승식 LH서울지역본부장이 협약서를 교환하는 것으로 진행됐다. 양 기관은 이를 계기로 청년 주거안정과 취·창업 역량강화, 커뮤니티 활성화를 위해 힘을 모으기로 약속했다.

이번 협약은 LH가 주거취약계층 청년을 위해 성북구 안암동에 조성한 청년사회주택1호 ‘안암생활’ 입주 예정에 따라 협력관계를 다지기 위해 마련됐다. ‘안암생활’은 기존 관광호텔을 기숙사로 용도변경하여 조성됐다. 주거공간 122호와 커뮤니티 공간, 공유키친·세탁실 등 생활공유 공간 등으로 구성돼있으며, 사회적기업 ‘아이부키’가 운영을 맡는다.

성북구는 전국 최초 청년지원 기본조례를 제정하는 등 적극적인 청년정책을 추진해온 바 그간 쌓아온 청년정책 인프라를 활용, ‘안암생활’ 입주자 및 지역 청년을 위한 취·창업 및 커뮤니티 프로그램을 지원할 계획이다.

아울러 LH는 성북구에 관련 프로그램 운영 공간을 제공할 예정이다.

이승로 성북구청장은 “성북구에는 7개 대학이 위치해 있고, 약 13만명의 청년이 거주하고 있다. 청년임대주택 수요가 많은 우리구에 청년 사회주택을 공급해주는 한국토지주택공사에 감사를 표한다”며 그간 SH와 도전숙 등 직주혼합형 청년창업 임대주택 사업을 추진, 성북구와 LH, 사회적기업이 주체가 되는 새로운 형태의 사회주택 ‘안암생활’이 청년 사회주택의 성공사례가 될 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 전했다.

