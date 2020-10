"더 작아졌다" 애플, 아이폰12 앞서 '홈팟 미니'부터 공개…가격 99달러

[아시아경제 조슬기나 기자] 애플은 신형 아이폰을 공개하는 행사에서 '아이폰12'를 선보이기 직전, 이와 연동할 수 있는 인공지능(AI) 스마트스피커 '홈팟 미니'부터 공개했다. 전작(홈팟)의 절반 수준으로 크기를 줄이고 가격 부담도 낮춘 것이 특징이다. AI 음성비서 시리와의 연동성은 더 강력해졌다.

애플은 13일(현지시간) 온라인 스트리밍으로 신제품 발표 행사를 열고 첫 5G 스마트폰인 아이폰12 시리즈와 AI스피커 신제품 홈팟 미니 등을 발표했다. 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 "새로운 스마트 스피커를 출시한다"며 가장 먼저 홈팟 미니를 선보였다.

홈팟 미니는 2018년 공개된 스마트스피커 홈팟에 이은 신제품이다. 크기는 3.3인치로 홈팟의 절반으로 줄였다. 원형 모양으로 디자인된 스피커 상단에는 LED조명이 장착됐다. 가격 역시 기존 299달러인 홈팟보다 훨씬 저렴한 99달러로 책정됐다.

특히 홈팟 미니는 애플워치 칩을 장착, 시리와 연동된다. 1초에 최대 180번까지 제어 가능한 '컴퓨테이셔널 오디오'로 음향을 최적화했고, 중저음 대역을 걸러내 증폭시키는 '패시브 라디에이터'도 탑재했다. 홈팟 미니 두 대를 연동한 스테레오 재생도 가능하다. 애플 홈 스마트홈 자동화와 통합되며 가정 내 구성원과 다른 목소리를 인식할 수도 있다.

아이폰과의 연동성도 한층 강화됐다. 인터컴이라고 불리는 새로운 기능을 통해 각기 다른 방에 있는 홈팟들이 아이폰 또는 다른 홈팟에 음성 메시지를 보낼 수 있도록 했다. 색상은 화이트, 스페이스 그레이 2가지다. 다음 달 16일부터 미국과 영국, 캐나다 등 주요 국가에서 판매된다. 국내 출시 여부는 공개되지 않았다. 쿡 CEO는 "이러한 경험을 더 많은 이들에게 가져다주고 싶다"고 말했다.

