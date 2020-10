'마침내 5G' 애플, 아이폰12 첫 공개

5G시대 첫 진입

다양한 가격대 제품 라인업 구성

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 애플이 마침내 5세대 이동통신(5G)을 지원하는 신형 아이폰12를 13일(현지시간) 공개했다. 삼성전자에 이어 애플도 5G 스마트폰을 선보이며 미국내 5G 이동통신 보급도 확대될 전망이다.

애플은 이날 온라인 스트리밍으로 행사를 열고 첫 5G 지원 아이폰인 아이폰12 시리즈를 발표했다.

아이폰12는 5G 중에서도 더 빠른 고속 서비스를 제공하는 '밀리미터파' 서비스를 지원한다. 이 서비스를 지원하는 통신사 버라이즌에 따르면 최대 다운로드 속도가 4.0Gbps, 최대 업로드 속도가 2.0Gbps에 달한다.

아이폰12는 테두리가 화면과 직각을 이루는 디자인을 채택해 기존 아이폰과 차별을 뒀다. 아이폰12는 성능은 강화됐지만 아이폰11보다 11% 얇고 부피는 15% 작다.

아이폰12에는 또 스마트폰으로는 처음 5나노미터 공정 기술이 적용된 'A14 바이오닉' 칩을 탑재해 더욱 빠른 처리 속도를 보장한다고 애플은 설명했다.

애플은 또 이날 화면 크기가 5.4인치인 '아이폰12 미니'와 아이폰12 프로도 선보였다. CNBC 방송은 애플이 저가격 아이폰SE부터 고가의 아이폰12까지 다양한 가격대의 제품 라인업을 구성하게 됐다고 설명했다.

신형 아이폰 공개에도 불구하고 이날 애플 주가는 약세를 보이고 있다. 애플 주가는 전일 6%나 급등했지만 이날은 장중 3%나 하라하기도 했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr