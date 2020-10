[오늘날씨] 흐리고 쌀쌀한 아침…체감온도 '뚝'

[아시아경제 김봉주 기자] 수요일인 14일은 전국이 대체로 흐리다가 오후부터 차차 맑아지겠다.

이른 아침과 저녁에는 쌀쌀한 날씨가 이어지겠다. 내륙지방을 중심으로 아침 기온이 10도 이하로 떨어지고, 전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온 차가 10도 이상으로 벌어지겠다.

지역별로 아침 최저 기온은 △서울 8도 △춘천 7도 △강릉 12도 △청주 9도 △대전 9도 △전주 10도 △광주 12도 △대구 12도 △부산 15도 △제주 16도 등이겠다.

또 낮 최고 기온은 △서울 20도 △춘천 20도 △강릉 18도 △청주 19도 △대전 20도 △전주 20도 △광주 19도 △대구 21도 △부산 23도 △제주 20도로 예상된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역에서 '좋음'∼'보통' 수준이겠다.

기상청은 "서해안에는 바람이 강하게 불고, 그 밖의 지역에서도 바람이 약간 강하게 불 수 있어 시설물 관리에 주의해야 한다"고 당부했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr