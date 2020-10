[2020국감] 정영채 "옵티머스 펀드 사기, 검찰 고발 직전에 파악"

[아시아경제 이민지 기자] 정영채 NH투자증권 대표이사가 옵티머스사태와 관련해 “검찰 고발 직전에 사기가 있었다는 것을 알았으며 옵티머스 관련자들과 접촉한 사실이 전혀 없다”고 주장했다.

정 대표는 13일 국회 정무위원회 국정감사에서 “옵티머스 관련자를 만난 적이 있느냐, 언제 사기인 것을 알았느냐”라는 성일종 국민의힘 의원의 질의에 이같이 답했다.

그는 “이현재 전 경제부총리나 옵티머스의 이사인 윤석호 변호사와 그의 아내이자 옵티머스 주주 중 한 명인 이진아 변호사를 전혀 만난 적이 없다”고 강조했다.

옵티머스펀드가 사내 직원들 사이에서 ‘사장의 관심사’라고 알려져 판매된 것을 알고 있었느냐는 성 의원의 질문에 “전혀 몰랐다”고 선을 그었다.

그는 “그러한 이야기를 최근에 듣고 내부적으로 비상 회의를 진행했다”며 “내부적으로 아직 정확히 파악하진 못했다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr