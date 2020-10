학생선수 폭력피해자 680명…학종 입시 불공정 사례 적발

제17차 교육신뢰회복추지단회의 개최

전국 초중고 학생선수 대상 전수조사

가해 학생선수 등 학폭전담기구·경찰 조사



건국대 등 학종 실태조사 후속 감사 결과 논의

중징계 7명·경징계 13명 등

고교 및 시도교육청도 감사도 진행

[아시아경제 이현주 기자] 초·중·고 학생선수 중 폭력 피해를 입었다고 응답자가 680명에 달하는 것으로 파악됐다.

교육부는 13일 제17차 교육신뢰회복추진단회의를 개최해 학생선수 폭력피해 실태 조사 결과와 학생부종합전형(학종) 실태조사 후속 특정감사 결과를 논의했다고 밝혔다.

◆초등학생 학생선수 피해 응답률, 중·고등 보다 높아= 이번 폭력피해 전수조사 학생선수 5만9401명을 대상으로 실시됐다. 5만5425명이 참여했으며 폭력 피해를 당했다고 응답한 학생선수는 전체의 1.2%였다.

남학생 응답률(1.3%)은 여학생(1.0%) 보다 높았으며 초등학생(1.8%)이 중·고등학생(1.0%)보다 높았다. 학교 운동부에 소속되지 않고 개인적으로 활동하는 학생선수(1.3%)가 학교 운동부 소속 학생 선수(1.2%)보다 조금 더 높았다.

가해자는 519명이며 학생선수가 338명으로 가장 많았고 체육 지도자 155명, 교사 7명, 기타(일반학생, 후배 학생선수 등) 19명으로 나타났다.

가해자에 대해서는 학교 내 학교폭력전담기구 및 교육지원청 학교폭력심의기구 조사결과에 따라 조치하고 가해 체육지도자 및 교원에 대해서는 아동학대 신고 및 경찰 조사와 함께 신분·자격상의 조치 등이 진행된다.

교육부는 학생선수 폭력피해 실태조사를 주기적으로 실시하고 학생선수 및 학교운동지도자에 대한 인권교육 강화, 폭력피해 우려 장소에 CCTV 설치 등 개선 방안을 올 연말까지 발표할 계획이다.

◆서울대 지역균형 지원자 전원 이유 없이 과락= 이날 회의에서는 학종 실태조사 후속 특정감사 결과도 논의됐다. 지난해 실시된 학종 실태조사에서 드러난 문제점에 대해 사실 관계를 명확히 파악하기 위한 것으로 건국대·경희대·고려대·서강대·서울대·성균관대 등 6개 대학을 대상으로 실시된 감사다.

일부 대학은 입학 전형시 절차, 규정, 평가 기준을 준수하지 않는 등 학종 평가 과정에서 불공정한 사례들이 확인됐다. 이에 따라 신분상 조치 108명(중징계 7명, 경징계 13명, 경고 74명, 주의 14명), 행정상 조치 5건(기관경고 1건, 통보 4건), 별도 조치 3건 등이 진행됐다.

구체적으로는 성균관대가 2018~2019학년도 2명이 교차 평가해야 하는 학종 서류전형에서 평가자 1명만 배정하고 해당 사정관이 혼자 응시자별 점수를 두 번씩 부여해 평가했다. 서울대 특정학과에서는 모집정원 6명인 2019학년도 지역균형선발면접평가에서 서류 평가 결과와 관계 없이 '학업능력 미달, 대학 인재상 미부합'을 이유로 지원자 17명 전원에게 C등급(과락)을 부여해 한 명도 선발하지 않았다.

자기소개서 또는 교사추천서에 부모 등 친인척 직업을 기재했음에도 문제 없음으로 처리하고 서강대에서는 자기소개서에 외부경력 의심 문구가 기재돼 있는데도 불이익을 부과하지 않았다. 또한 교수 자녀가 논술전형에 지원했음에도 해당 교수를 같은 과 채점위원으로 위촉하거나 교직원 자녀가 지원한 사실을 알고도 시험감독으로 위촉했다.

올해부터는 학종전형에서 지원자의 고교 정보를 블라인드 처리되고 고교 프로파일이 폐지했됐다. 교육부는 자기소개서 및 교사추천서 폐지 등 단계별 개선 사항도 차질 없이 추진할 예정이다.

◆시도교육청 및 고등학교까지 실태조사= 교육부는 아울러 고등학교 및 교육청의 학생부 기재현황에 대한 추가 실태조사도 진행했다. 각 대학으로부터 제출 받은 학생부 기재 파일을 대상으로 실태조사 결과, 총 209건의 기재금지 위반 사례가 확인됐고 각 시도교육청은 관련 지침 및 지난해 동일 비위에 대한 처분 사례를 바탕으로 관련 고교 6개교에 기관경고하는 한편, 교원 23명에게는 주의 처분을 하고, 161건에 대해서는 시정권고를 했다.

교육부는 17개 시도교육청 및 단위학교에 동일한 사안이 재발하지 않도록 조치하는 한편, 교육청의 학생부 현장 점검 체크리스트 관련 내용을 반영해 지속적으로 기재 금지 사항 기재 여부를 점검할 계획이다.

유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 "이번 감사 및 현장점검 결과 드러난 문제점들이 재발하지 않도록 무관용 원칙으로 엄중하게 관리·감독하겠다"면서 "학생선수폭력피해 발생과 관련해서도 가해자들을 엄정하게 조치하고 학생선수 보호 관련 제도를 지속적으로 보완해 나가겠다"고 말했다.

